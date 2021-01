Povertà educativa: Borgomeo (Con i Bambini), “le nuove generazioni pagano il prezzo più alto della crisi”

“L’osservatorio Povertà educativa, promosso da Openpolis e Con i Bambini, ogni settimana pubblica nuovi approfondimenti su scuola, cultura, sport e servizi sociali in tutti i comuni italiani. La Lombardia è la regione con più minori (1,6 milioni) ed è presente in tutte le nostre analisi. Il confronto fra comuni permette di individuare, anche nelle realtà più virtuose, le zone deprivate e con maggiori criticità”. Lo ha sottolineato Vincenzo Smaldore (Openpolis), in occasione della presentazione oggi del report, “Le mappe della povertà educativa in Lombardia”, realizzato da Openpolis e Con i Bambini.

“La povertà educativa minorile è un fenomeno preoccupante che interessa tutto il Paese, non solo le regioni meridionali o le aree con più criticità – ha evidenziato Carlo Borgomeo, presidente di Con i Bambini -. I tantissimi progetti che con il Fondo sono stati avviati in aree economicamente avanzate come la Lombardia ne sono la prova. Al contempo, questi interventi rappresentano anche la migliore risposta possibile al problema, perché è una risposta corale e di corresponsabilità, da ‘comunità educante’, verso bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà”. Soprattutto in questa fase, “con l’acuirsi delle diseguaglianze educative e sociali – ha concluso Borgomeo – le nuove generazioni pagano il prezzo più alto della crisi e dovrebbero essere la priorità delle priorità”.