Polonia: il 24 gennaio Giornata di solidarietà con la Croazia colpita dal terremoto. Don Izycki (Caritas), “Paese vicino al nostro cuore”

Domenica 24 gennaio la Chiesa in Polonia, su iniziativa del presidente dei vescovi mons. Stanisław Gądecki, celebrerà la Giornata di solidarietà con la Croazia, colpita da un devastante terremoto il 29 dicembre scorso. La Caritas Polska insieme alle Caritas diocesane provvederà a raccogliere i fondi destinati alle vittime del terremoto aiutate sin dal giorno dopo il disastro dall’organizzazione che già il 30 dicembre ha inviato aiuti alla Caritas croata. Al contempo la Caritas polacca ha istituito a favore della Croazia una raccolta fondi con dei messaggi Sms. “Abbiamo già inviato in Croazia 100mila zloty (poco meno di 25mila euro) ma le necessità delle persone colpite dal terremoto sono ben superiori” ha sottolineato il presidente dei vescovi polacchi auspicando una vasta partecipazione all’iniziativa. “Sono convinto che di fronte alla tragedia che ha colpito la Croazia, così vicina al cuore di molti polacchi, essi non rimarranno insensibili”, ha detto il direttore della Caritas polacca don Marcin Iżycki, ricordando che dopo l’esplosione a Beirut l’organizzazione da lui diretta in breve tempo ha raccolto 9 milioni di zloty (2 milioni di euro) per aiutare i siriani. Il presule ha anche sottolineato che grazie all’invito di mons. Gądecki la raccolta della Caritas avrà una rilevanza nazionale e quindi sarà ben più fruttuosa.