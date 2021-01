Pace: Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, le campane di tutte le parrocchie suonano a festa per entrata in vigore del trattato su proibizione armi nucleari

Oggi, alle ore 12, le campane di tutte le parrocchie della diocesi di Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti hanno suonato a festa. È questa l’iniziativa promossa in tutta Italia da numerose associazioni come “Pax Christi”, presieduta a livello nazionale dall’arcivescovo, mons. Giovanni Ricchiuti, e “Beati i costruttori di Pace” per sottolineare l’entrata in vigore del Tpnw, trattato internazionale sulla proibizione delle armi nucleari. Adottato da una conferenza delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017 e aperto alla firma a New York il 20 settembre 2017 – ricorda la diocesi in una nota – il primo accordo legalmente vincolante per la completa proibizione dell’utilizzo del nucleare (nello specifico sarà vietato lo sviluppo, i test, la produzione, l’immagazzinamento, il trasferimento, l’uso e la minaccia delle armi atomiche) lo renderà di fatto illegale per i Paesi che l’hanno ratificato, non per l’Italia che non risulta tra gli stati firmatari. Sulla questione si è espresso anche Papa Francesco che, al termine dell’udienza generale di mercoledì scorso ha rivolto un appello a “tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari contribuendo all’avanzamento della pace e della cooperazione multilaterale di cui oggi l’umanità ha tanto bisogno”.