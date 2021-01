Educazione: Fatarella (Save the Children), “a CivicoZero i minori stranieri non accompagnati trovano gli strumenti per riprogettare il loro futuro”

Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia

“CivicoZero è un posto speciale, dove i minori stranieri non accompagnati trovano accoglienza e soprattutto gli strumenti necessari per riprogettare il loro futuro in un nuovo Paese”. Lo ha sottolineato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, in occasione dell’inaugurazione oggi della la nuova sede del centro CivicoZero Torino per minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni. Il progetto di CivicoZero è portato avanti dal 2015 dall’organizzazione in collaborazione con la Città di Torino. “Con questo nuovo centro a Torino celebriamo una forte partnership tra il pubblico, il privato e il Terzo settore, che ci consente di guardare con speranza a un futuro di inclusione e integrazione per questi giovani e per il nostro Paese”, ha aggiunto Fatarella.

Chiara Appendino, sindaca della Città di Torino, ha dichiarato: “Siamo felici di rafforzare oggi questa nostra collaborazione con Save the Children che ha sviluppato in questi anni un grande patrimonio di conoscenze, azioni e buone pratiche sul terreno dell’accoglienza, in particolare dei minori più vulnerabili. Una città che è capace di accogliere è una città che è capace di crescere, valorizzando e sviluppando tutte le risorse del capitale umano e sociale presenti sul territorio. Il nuovo centro CivicoZero è un riferimento importante nella rete di iniziative di collaborazione tra associazioni e istituzioni che può essere d’esempio anche per altre realtà cittadine, e ci auguriamo che possa essere, in prospettiva, uno dei pilastri di un vero e proprio Polo dei giovani e dei diritti nel territorio di Borgo Aurora”.

“Le ragazze e i ragazzi che arrivano a CivicoZero trovano operatori appassionati e competenti, con i quali poter creare da subito un rapporto importante di fiducia che nasce da un ascolto attento e dedicato. È il punto di partenza da cui costruire insieme delle risposte concrete ai bisogni e agli interessi che ciascuno di loro porta”, ha sottolineato Sara Guidi, coordinatrice di CivicoZero Torino per Save the Children.