Servizio civile: Focsiv, disponibili 546 posti in Italia e 37 Paesi del mondo

Sono 546 i posti, 218 in Italia e 328 all’estero suddivisi in 63 progetti in 37 Paesi – 19 Paesi in Africa, 9 Paesi in America Latina e 9 Paesi tra Asia, Est-Europa e Medio Oriente – previsti da Focsiv per chi desideri impegnarsi in progetti di Servizio civile universale con la federazione. Questi sono una parte del contingente di 55.702 giovani previsto dal Bando, pubblicato lo scorso 21 dicembre e ampliato nei giorni scorsi, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, al quale si può presentare la domanda entro le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021. I giovani che svolgeranno con Focsiv il Servizio civile universale, saranno impegnati sia in Italia che all’estero nei settori dell’educazione e formazione, dei diritti umani e sviluppo sociale, dello sviluppo sanitario, dello sviluppo rurale e ambientale, della migrazione, dell’integrazione e rifugio, della sicurezza alimentare, dell’empowerment femminile. “Un bel segno di speranza a chiusura di un anno complesso durante il quale il volontariato e il servizio civile, quando e dove questo è stato possibile, non si è mai fermato anzi è stato attivo sia in Italia che all’estero – ha sottolineato Ivana Borsotto, presidente Focsiv -. L’uscita del bando è un segno speranza, è un guardare avanti non solo per i nostri giovani, ma che per le comunità dove ciascuno di loro sarà impegnato. Nella linea di Papa Francesco secondo la quale ‘ci si salva tutti insieme’ con l’impegno di ognuno di noi”.