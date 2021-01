Una celebrazione nella Chiesa delle Grazie di Bergamo, presieduta dal vescovo, mons. Francesco Beschi, per la festa del patrono dei giornalisti e dei comunicatori, san Francesco di Sales. Si celebrerà lunedì 25 gennaio, alle 10. In serata, invece, appuntamento su Zoom, alle 20.45, per un incontro di formazione online su “A cosa serve un notiziario parrocchiale?”.