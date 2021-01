Il card. Crescenzio Sepe è risultato ancora positivo all’esame del tampone per individuare il Covid-19. Lo scrive in una nota l’arcidiocesi di Napoli, che precisa, di conseguenza, che “la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione del suo ministero pastorale alla guida dell’arcidiocesi di Napoli fissata per domenica 24 gennaio viene rinviata”.