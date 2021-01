Papa Francesco: tweet, “lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari”

“Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, contribuendo all’avanzamento della #pace e della cooperazione multilaterale, di cui oggi l’umanità ha tanto bisogno”. Lo scrive oggi Papa Francesco in un tweet, nella giornata in cui entra in vigore il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari.

