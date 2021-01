Pace: Guterres (Onu), “gli armamenti nucleari pongono pericoli crescenti e al mondo occorre un’azione urgente per garantirne l’eliminazione”

“Sono lieto di celebrare oggi l’entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, il primo trattato multilaterale sul disarmo nucleare in oltre venti anni. Il Trattato costituisce un importante passo avanti verso l’obiettivo di un mondo libero da armi nucleari e una forte dimostrazione di sostegno all’ approccio multilaterale al disarmo nucleare”. Lo dichiara Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, in un video messaggio, nel quale esprime “apprezzamento agli Stati che lo hanno ratificato e al ruolo strumentale svolto dalla società civile nel favorire i negoziati e l’entrata in vigore”. Guterres ricorda: “I sopravvissuti a esplosioni ed esperimenti nucleari hanno offerto una tragica testimonianza e rappresentato una forza morale dietro il Trattato, la cui entrata in vigore è un tributo al loro impegno indefesso. Sono pronto ad adempiere alle funzioni a me assegnate in virtù del Trattato, tra le quali la preparazione del primo incontro tra gli Stati firmatari”.

Per il segretario generale dell’Onu, “gli armamenti nucleari pongono pericoli crescenti e al mondo occorre un’azione urgente per garantirne l’eliminazione e scongiurare le catastrofiche conseguenze umane e ambientali che deriverebbero dal loro utilizzo”.

L’eliminazione delle armi nucleari rimane per le Nazioni Unite la massima priorità in tema di disarmo. Mi appello agli Stati affinché cooperino per realizzare questa ambizione in vista della comune collettiva sicurezza.