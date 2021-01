Domenica della Parola di Dio: diocesi Acireale, riflessioni nelle comunità di Mangano e Carruba

Le comunità di Mangano e Carruba, dirette da don Sebastiano Leotta, si preparano a vivere la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco nell’anno 2019 con la lettera apostolica in forma di motu proprio “Aperuit illis”, al termine del Giubileo straordinario della Misericordia. Tradizionalmente viene celebrata la Terza domenica del tempo ordinario, che quest’anno ricade il 24 gennaio. Don Sebastiano Leotta ha invitato nelle proprie comunità per una riflessione don Raffaele Stagnitta, vice direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e ha improntato un programma basato sulla formazione e conoscenza delle Sacre Scritture, così come sottolinea il Concilio Vaticano II. “Un sacerdote – dichiara don Leotta – nella propria comunità così come spezza il pane eucaristico deve avere cura e attenzione anche nello spezzare il pane della Parola. La comunità parrocchiale è invitata a fare esperienza del Risorto che si fa per noi carne nella Parola e nel pane. Per un cristiano è fondamentale fare comunione col Cristo presente nella Parola, così come fare comunione col Cristo presente nel pane consacrato”.