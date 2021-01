Ambiente: Onu, un videogioco per gli adolescenti sul ruolo fondamentale dello strato di ozono

“Reset Earth”, un innovativo videogioco per educare gli adolescenti sul ruolo fondamentale dello strato di ozono nella protezione del pianeta. Il progetto sarà lanciato nella Giornata mondiale dell’istruzione (24 gennaio) con un’anteprima mondiale virtuale dell’omonimo film originale Reset Earth, il lungometraggio d’animazione che esplora le possibili opzioni per una positiva azione collettiva. La trama del film continuerà in un gioco per dispositivi mobile Android e IOS (in uscita il 10 febbraio). Reset Earth è promosso dal Segretariato per l’Ozono delle Nazioni Unite per sostenere la protezione dello strato di ozono attraverso la sensibilizzazione e l’impegno della Gen Z.

Reset Earth dà il via a un’iniziativa educativa del Segretariato, della durata complessiva di un anno, per aumentare la consapevolezza e ispirare l’azione tra adolescenti e genitori sulla protezione globale dell’ozono. Trasmette un messaggio positivo su ciò che può essere ottenuto attraverso l’azione collettiva e coltiva un senso di responsabilità ambientale tra i giovani. Il gioco per dispositivi mobile Reset Earth è un gioco platform per giocatore singolo, che combina uno stile grafico retrò e opere d’arte disegnate a mano e una trama allineata a quella del film. I giocatori, che siano giocatori gli adolescenti o i loro genitori, passano da un personaggio all’altro, utilizzando le loro abilità in quattro livelli del gioco. Attraverso lo sblocco di alcuni puzzle, i giocatori apprendono inoltre la storia ambientale e la scienza della protezione del pianeta.