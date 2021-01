Iraq: Patriarcato caldeo condanna l’attentato suicida di Baghdad, “momento difficile e fatidico, iracheni si riconcilino”

Con una nota pubblicata sui propri media il Patriarcato caldeo esprime “la più ferma condanna” dell’attacco suicida avvenuto ieri mattina a Baghdad, “che ha provocato decine di martiri e feriti civili innocenti”. Il Patriarcato fa appello al ruolo della “politica cui spetta la responsabilità di lavorare per il raggiungimento della pace, della sicurezza e di una vita dignitosa per i cittadini. Dopo 18 anni di conflitti e sofferenze – si legge nella nota – è tempo che gli iracheni si riconcilino e si muovano per risollevare il Paese liberandolo da controversie politiche e partigiane, settarismo e quote. È un momento difficile e fatidico, ogni iracheno è chiamato oggi a voltare pagina e a contribuire con entusiasmo alla costruzione di un paese sano e forte, a edificare la nostra società con una cultura di cittadinanza, tolleranza, diversità, rispetto delle leggi e prestigio dello Stato”.