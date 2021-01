Musulmani: emergenza sepolture. L’imam Salah Jbairi sarà sepolto oggi a Marghera. Ucoii, “è tempo di una presa di coscienza dei sindaci”

L’imam Salah Jbairi ha finalmente trovato una sepoltura. È un comunicato dell’Ucoii a farlo sapere. Salah Jbairi di Varmo (Udine), importante figura religiosa di Codroipo e Portogruaro, deceduto lo scorso 13 gennaio a causa del Covid, ha trovato finalmente un luogo dove poter riposare presso il Comune di Marghera (Venezia) e oggi l’imam del centro culturale islamico del luogo, Hammad Mahamed, alle ore 11, officerà la cerimonia funebre presso il reparto islamico del cimitero comunale. Alla cerimonia si recherà anche il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram. “È ormai arrivato il tempo – dice Lafram – in cui questi casi, già gravati dal dolore della perdita umana in seno alle famiglie, non si debbano più trattare come emergenze”. “Che succederà quando si presenterà un’altra emergenza?”, chiede il presidente Ucoii. “Chi sarà il prossimo per il quale sarà necessario aspettare giorni per trovargli una degna sepoltura? È tempo di una presa di coscienza dei sindaci”. L’Ucoii lancia un appello ai sindaci, e più in generale alle istituzioni, affinché “si arrivi a una soluzione comune per i fedeli islamici in tutto il territorio nazionale. Il comune di Udine, dove la sepoltura sarebbe stata più naturale e logica, non permette in generale che cittadini non residenti siano sepolti nel suo cimitero. Un problema che anche altri comuni pongono”.