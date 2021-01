Papa Francesco: nomina 9 nuovi consultori del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Il Papa ha nominato sei nuovi consultori del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, con speciale competenza per il Diritto della Chiesa Latina, e tre nuovi consultori del medesimo Pontificio Consiglio, con speciale competenza per il Diritto delle Chiese Orientali. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. I consultori per il diritto della Chiesa Latina sono i padri Davide Cito, docente di Diritto penale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce; Andrea D’Auria, docente ordinario di Diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana; Bruno Esposito, referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e giudice del Tribunale ecclesiastico del Vicariato della Città del Vaticano; Sebastiano Paciolla, promotore di giustizia presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; Ulrich Rhode, docente ordinario di Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Completa l’elenco il rettore della Pontificia Università Lateranense, Vincenzo Buonomo. I consultori per il Diritto delle Chiese Orientali sono, invece, i monsignori: Elie Béchara Haddad, arcivescovo di Sidone dei Greco-Melkiti; Hanna G. Alwan, vescovo titolare di Sarepta e vescovo di Curia di Antiochia dei Maroniti; Paul Pallath, relatore della Congregazione per le cause dei santi.