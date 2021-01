Fondazione Centesimus Annus: al via domani l’edizione 2021 del corso in Dottrina sociale della Chiesa. Lectio di mons. Gallagher

Prende il via domani l’edizione 2021 del corso in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice. Obiettivo del corso – fino al prossimo 6 maggio – offrire percorsi formativi per orientare allo sviluppo umano integrale e alla solidarietà dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e tecnologici, con particolare riguardo alle giovani leve.nA tenere le lezioni saranno qualificati docenti universitari, esponenti del mondo dell’economia e dell’impresa, sacerdoti e operatori della pastorale. Alla giornata inaugurale di domani, dopo l’indirizzo di saluto della presidente della Fondazione Anna Maria Tarantola e l’introduzione di p. Francesco Occhetta, direttore didattico del corso, giornalista e scrittore, docente della Pontificia Università Gregoriana, interverrà per la lectio “Il rapporto tra Dottrina sociale della Chiesa e Green new Deal nella pratica degli Stati e nella valutazione del bene comune”, mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede. “Il metodo proposto – spiega un comunicato – si compone di più livelli di apprendimenti che si possono sintetizzare nella conoscenza e la pratica della vita spirituale; nell’approfondimento dei contenuti di temi attuali inquadrati nell’orizzonte della Dottrina sociale della Chiesa; nell’incontro e testimonianza di alcuni soci della Fondazione per interrogarsi sul modo concreto di vivere i princìpi della Dsc; negli approfondimenti di alcuni testi del magistero per inquadrarli nella storia e per comprenderne l’attualità”.

Info e iscrizioni su http://www.centesimusannus.org/corsi-2/corso-in-dottrina-sociale-della-chiesa-2, oppure contattando centannus@foundation.va o telefonamdo al numero +39 06 6988 5752.