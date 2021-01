Cei: il 26 gennaio la sessione invernale del Consiglio Permanente

Martedì 26 gennaio alle ore 9.30 si svolgerà la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente, in videoconferenza. Dopo l’introduzione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, i lavori prevedono una riflessione e un confronto sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19, specialmente in relazione alla religiosità e alla spiritualità, per capire come affrontare le sfide pastorali presenti e future.All’ordine del giorno del Consiglio anche un aggiornamento sul tema della prossima Assemblea Generale e alcune comunicazioni riguardanti la liturgia e la celebrazione diocesana della Giornata mondiale della gioventù.