Fafce: “Equità intergenerazionale e cambiamenti demografici”, dibattito su politiche famigliari e Recovery Plan

“Equità intergenerazionale e cambiamenti demografici” sarà il tema del terzo “dialogo Fafce”, iniziativa promossa dalla Federazione europea associazioni familiari cattoliche per raccogliere una serie di punti di vista su politiche famigliari e Recovery Plan, il piano da 750 miliardi di euro varato dall’Ue per uscire dalla crisi Covid. Ospite di questo momento, il 27 gennaio prossimo (a partire dalle ore 14), sarà la commissaria europea per la democrazia e la demografia Dubravka Suica, e al centro del confronto il “libro verde sull’invecchiamento”, iniziativa a cui la Commissione europea sta lavorando e che dovrebbe essere oggetto di una consultazione pubblica a breve. L’incontro con la commissaria Suica sarà introdotto da Vincenzo Bassi, presidente Fafce, e dopo l’intervento di Suica si aprirà un momento di dibattito. Si potrà seguire l’incontro in streaming, sul canale YouTube dell’associazione, dove sono disponibili i video dei primi due incontri, uno con la ministra ungherese per la famiglia Katalin Novák e uno con la ex ministra italiana per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.