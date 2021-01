Terremoto in Croazia: assistenza da 15 Stati Ue. Alloggi temporanei, sistemi di illuminazione, materassi

I Paesi Ue continuano a mobilitarsi per il terremoto in Croazia. “A seguito delle offerte iniziali di assistenza – la maggior parte di esse inviate nelle prime 24 ore dopo il devastante terremoto del 29 dicembre 2020 – gli Stati membri dell’Unione stanno offrendo ulteriore assistenza in natura”, spiega una nota di Bruxelles. Sacchi a pelo, strutture per alloggi temporanei, sistemi di illuminazione e materassi, sono forniti ora da Germania, Francia e Austria, e sono in viaggio verso la Croazia o lo saranno nei prossimi giorni. La Slovenia ha consegnato alla Croazia container per abitazioni. “Ancora una volta, vorrei ringraziare tutti gli Stati membri dell’Ue per la loro pronta risposta al terremoto. La risposta di 15 Stati membri dell’Ue e di uno Stato terzo che aiutano il popolo croato nei momenti di bisogno è un esempio tangibile di solidarietà dell’Ue”, ha affermato Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi.