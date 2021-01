Facoltà teologica Italia settentrionale: Torino, un corso online su “Etica delle politiche per l’immigrazione”

L’“Etica delle politiche per l’immigrazione” sarà al centro del corso online promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – sezione parallela di Torino. Relatore sarà il gesuita maltese René Micallef, docente incaricato associato della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma.

“Nonostante l’emergenza sanitaria, resta al centro del dibattito pubblico il tema dell’immigrazione”, si legge in una nota firmata dal vicedirettore, don Fabrizio Casazza. “Preconcetti ideologici di vario genere – osserva – impediscono un’analisi pertinente per governare un fenomeno di portata mondiale. Papa Francesco è ripetutamente intervenuto sul tema, suggerendo una strada articolata, che supera sia l’ingresso indiscriminato sia il rifiuto totale”.

Il corso, aperto a tutti, si terrà in cinque incontri previsti nella seconda parte del prossimo mese di febbraio. Un’iniziativa formativa che, viene spiegato dai promotori, “si propone di analizzare eticamente i discorsi attuali intorno all’immigrazione fatti nella società civile e negli ambiti politici, alla luce della Dottrina sociale della Chiesa e attraverso l’uso interdisciplinare delle scienze sociali, per porre le basi filosofiche e teologiche necessarie per formare le coscienze e guidare l’attivismo sociale cristiano intorno a questo tema”. “A partire dalla verifica delle scienze sociali – conclude la nota – ci si interrogherà quindi sulle piste filosofiche, bibliche, morali e teologiche per valutare le politiche e agire giustamente in quanto cittadini e discepoli di Gesù”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a biennio@teologiatorino.it.