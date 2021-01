Coronavirus Covid-19: Chiesa brasiliana, cordoglio per la morte del card. Scheid

Cordoglio nella Chiesa brasiliana per la morte dell’arcivescovo emerito di Rio de Janeiro, il card. Eusébio Oscar Scheid, avvenuta nel pomeriggio di martedì 13 gennaio, a São José dos Campos (San Paolo). Membro della Congregazione dei Padri del Sacro Cuore di Gesù (Dehoniani), il porporato era originario di Luzerna (Santa Catarina) e aveva compiuto 88 anni, di cui 60 dedicati al sacerdozio. Nel 1981 fu nominato primo vescovo di São José dos Campos, rimanendovi fino al 1991, quando fu trasferito all’arcidiocesi di Florianópolis (Santa Catarina). Nel 2001 fu nominato da Giovanni Paolo II arcivescovo di Rio de Janeiro. Nel Concistoro del 21 ottobre 2003 fu creato cardinale, con il titolo di basilica dei Santi Bonifacio e Alessio, partecipando nel 2005 al conclave. In una nota la regione Est 1 della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile esprime il proprio cordoglio all’arcidiocesi di Rio de Janeiro e ricorda i molti servizi prestati alla Chiesa dal card. Scheid. Anche se ufficialmente non sono stati resi noti i motivi del decesso, la stampa brasiliana ha collegato la morte del cardinale a insufficienza respiratoria, dopo aver contratto il Covid-19.