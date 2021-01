Bangladesh: Save the children, “devastante incendio nel campo rifugiati Rohingya a Cox’s Bazar”

A large fire tore through a crowded Rohingya camp in the southern district of Cox’s Bazar, in Bangladesh on 14 January 2021. The fire destroyed at least 500 makeshift homes for the Rohingya refugees, forcing thousands to flee. Since 2017, more than one million Rohingya refugees, half of whom are children, have lived in cramped camps after being violently forced from their homes across the border in Myanmar to escape violence.

Un devastante incendio ha distrutto oggi almeno 500 case provvisorie nei campi per i rifugiati nel distretto meridionale di Cox’s Bazar in Bangladesh, dove dal 2017 vivono più di un milione di rifugiati Rohingya, metà dei quali bambini, dopo essere stati costretti a lasciare il loro Paese e attraversare il confine del Myanmar per sfuggire a violenze inimmaginabili. Grande preoccupazione è espressa da Save the Children: “Questo è un altro colpo devastante per il popolo Rohingya che ha sopportato per anni difficoltà indicibili. Il rovinoso incendio di oggi ha derubato molte famiglie di rifugi e dignità, di quel poco che era stato lasciato loro. È un altro orribile avvertimento che ci ricorda come i bambini bloccati nei campi di Cox’s Bazar affrontino un futuro tetro con poca libertà di movimento, accesso inadeguato all’istruzione, povertà, gravi rischi di protezione e abusi, compresi i matrimoni precoci”, ha dichiarato Onno van Manen, direttore di Save the Children in Bangladesh. La comunità internazionale, ha auspicato Onno van Manen, “deve trovare una soluzione duratura alla difficile situazione dei Rohingya. Inoltre, è necessario finanziare completamente la risposta umanitaria alla crisi dei Rohingya, che è purtroppo sotto finanziata. Senza risorse adeguate, i servizi essenziali per la sopravvivenza dei Rohingya saranno messi a rischio”.