Diocesi: Fermo, settenario della Madonna del Pianto, due eventi online

La Commissione per la promozione della devozione alla Madonna del Pianto, istituita nel 2019 dall’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, informa che “all’interno delle iniziative del Settenario del Pianto in programma dal 9 al 17 gennaio, ci saranno due interessanti momenti di riflessione e testimonianza online”. Il primo si terrà venerdì 15 gennaio e “sarà rivolto in particolare ai giovani, vedrà ospite l’arcivescovo”; il secondo in programma per sabato 16 gennaio, “rivolto a tutti, vedrà ospite don Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana e della Commissione spirito di Assisi”. Entrambe gli incontri avranno inizio alle ore 21.15. La partecipazione agli incontri – per via delle restrizioni e delle norme anti covid – sarà in streaming nel canale YouTube, nel sito internet e nel profilo Facebook dell’arcidiocesi di Fermo. Si potrà interagire con domande o chiarimenti scrivendo un messaggio whatsapp al numero 3483701201.

Il link per scaricare il programma del settenario è

https://www.fermodiocesi.it/it/Archivio_Notizie_dalla_Diocesi/art/6065-maria-madre-del-conforto/