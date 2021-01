Diocesi: Caritas Catania, 400 pizze e bevande per i poveri all’Help Center della stazione centrale

Circa 400 pizze calde e bevande all’Help Center della stazione centrale di Catania, dalle 12.30 alle 14. Le distribuirà la Caritas diocesana, in occasione della Giornata mondiale della pizza che si terrà domenica prossima, 17 gennaio. L’evento sostituirà il tradizionale pranzo che quotidianamente, festivi inclusi, i volontari preparano nella struttura gestita dall’organismo diocesano. Per garantire le misure anti contagio predisposte dall’autorità pubblica, ogni persona assistita avrà a disposizione una pizza margherita singola in un contenitore e una bevanda a scelta.

L’evento è stato reso possibile dalla consueta rete di collaborazione tra diverse realtà del territorio. Le pizze surgelate sono state donate dal Banco Alimentare della Sicilia onlus e saranno cotte grazie al forno del panificio “La Spiga” di Lia Pappalardo di Cannizzaro. A consegnare le pizze surgelate, a ritirarle e a distribuirle saranno i volontari della Caritas che, come ogni giorno, festivi inclusi, saranno all’Help Center della stazione centrale per fornire supporto a tante persone che affrontano, tra emergenza sanitaria ed economica, un momento di grande difficoltà. La festa si celebra nel giorno di Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli, per ricordare le origini di questo piatto italiano famoso in tutto il mondo.