Diocesi: Carpi, una messa presieduta dal vescovo Castellucci in memoria di don Venturelli nel 75° del martirio

“Se facciamo memoria di questi eventi non è certo per ricordare la malvagità di chi ha ucciso ma perché non vada dispersa la testimonianza di chi ha saputo rimanere fedele alla sua missione di pastore soccorrendo caritatevolmente persone bisognose dall’una o dall’altra parte del conflitto”. Così la Chiesa di Carpi celebra il 75° anniversario del martirio di don Francesco Venturelli, sacerdote carpigiano, assassinato a Fossoli, dov’era parroco, il 15 gennaio 1946. Domenica 17 gennaio in cattedrale a Carpi, alle 18, sarà il vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci a presiedere la concelebrazione alla quale sono state invitate le Autorità civili e militari, in particolare dei Comuni di Carpi e di Mirandola, dove don Venturelli esercitò il suo ministero sacerdotale.

Don Francesco Venturelli è stato insignito della medaglia d’oro al valor civile da parte del presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il 25 aprile 2006. Nel gennaio 2006 con una celebrazione presieduta dal vescovo Elio Tinti, i resti mortali di don Venturelli vennero trasferiti dalla chiesa madre di Fossoli alla chiesa nuova. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Notizie settimanale della diocesi di Carpi.