Brexit: carta di soggiorno per i cittadini britannici in Italia

Dopo l’accordo tra Regno Unito ed Ue, nel quale è stata riconosciuta una specifica tutela ai cittadini britannici ed ai loro familiari che hanno esercitato i diritti di libera circolazione nello Stato italiano prima del 31 dicembre 2020, sarà possibile per queste persone accedere ad una procedura dedicata per richiedere una carta di soggiorno in formato elettronico che attesta il nuovo status di beneficiario dell’accordo di recesso. Sul sito della Polizia di stato si spiega come gli interessati possono recarsi nella questura di residenza già dal 1 gennaio 2021, per presentare le istanze per il rilascio del documento di soggiorno, secondo le linee guida già riassunte nel vademecum elaborato e pubblicato sul sito istituzionale del ministero dell’Interno. Attivata anche una casella di posta elettronica specifica in ogni questura, per fissare l’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per l’avvio della relativa istruttoria.