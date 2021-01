Settimana preghiera unità dei cristiani: Padova, venerdì convegno ecumenico online “Quali silenzi?”. Lunedì 18 preghiera ecumenica

“Quali silenzi?” è il titolo del convegno ecumenico in programma, in modalità on line, venerdì 15 gennaio, dalle 20.45 alle 22, promosso dal Consiglio delle chiese cristiane di Padova per accompagnare la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Sarà possibile seguirlo sul canale You Tube del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCWU1g4sq_s7DGU4ckkgjNHQ/featured

Il titolo, spiega un comunicato, “pone l’accento sul discernimento necessario per distinguere i buoni dai cattivi silenzi, specie in questo tempo che si sta vivendo”. Intervengono: Alberto Peratoner, filosofo, consulente della Congregazione mechitarista di San Lazzaro (Armeni), e Annarosa Ambrosi, iconografa della Scuola di iconografia San Luca di Padova ed esperta di spiritualità ortodossa.

Il convegno anticipa e introduce la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che, come ogni anno, si celebra dal 18 al 25 gennaio. Il tema scelto per il 2021, tratto dal Vangelo di Giovanni, “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”, esprime la vocazione alla preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano della comunità monastica di Grandchamp, cui è stato affidato il compito di scegliere il tema e redigere il sussidio di accompagnamento alla preghiera della Settimana.

Dal 18 al 25 gennaio, come di consueto, nel santuario di San Leopoldo a Padova, alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica, si celebrerà l’Eucaristia con le intenzioni della Settimana di preghiera.

Inoltre un secondo appuntamento sarà la Preghiera ecumenica promossa dal Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, con il vescovo Claudio Cipolla e rappresentanti delle altre Chiese cristiane del territorio: Ioannis Antoniadis (Chiesa ortodossa greca); pastora Daniela Santoro (Chiesa evangelica metodista); pastore Johannes Sparsbrod (Chiesa evangelica luterana) e padre Liviu Verzea (Chiesa ortodossa romena). La preghiera ecumenica si terrà il 18 gennaio, alle 18.30 nella chiesa della parrocchia di San Giuseppe.