Ortodossi: vicario patriarcale Polykarpos nuovo Metropolita d’Italia. Gli auguri di mons. Spreafico (Cei), “si rafforzi il nostro cammino verso l’unità”

Nel sua sessione di oggi, giovedì 14 gennaio, il Santo Sinodo del Patriarcato Ecumenico, riunitosi sotto la presidenza di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, ha eletto il nuovo Metropolita d’Italia ed Esarca dell’Europa Meridionale, Sua Eminenza Reverendissima il Vicario Patriarcale Polykarpos, già metropolita di Spagna e Portogallo. È la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta a darne notizia esprimendo al nuovo metropolita gli auguri, in attesa di acclamare “axios e eis polla eti despota”. Il nuovo rappresentante del Patriarcato ecumenico per l’Italia è stato eletto dopo la morte a Venezia, il 16 ottobre scorso, del Metropolita Gennadios. Al nuovo metropolita vanno anche gli auguri della Conferenza episcopale italiana. “Abbiamo firmato insieme qualche giorno fa la Lettera Ecumenica che abbiamo inviato per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. L’augurio è quello di poter continuare il rapporto molto profondo che abbiamo avuto con il metropolita Gennadios. Sono sicuro che continueremo su questa strada di amicizia e collaborazione perché le nostre relazioni si sono sviluppate in questi anni in maniera sempre molto proficua. Abbiamo in qualche modo respirato qui in Italia il rapporto sempre molto intenso che il Patriarca Bartolomeo ha avuto con i papi, con papa Benedetto e ora con papa Francesco. Quindi i nostri migliori auguri al metropolita Polykarpos e la nostra preghiera perché si rafforzi il nostro cammino verso l’unità. Il mondo ha un grande bisogno dell’unità dei cristiani che è un segno del grande sogno di Dio. I cristiani sono il seme della più grande unità della famiglia umana”. La sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta ed esarcato per l’Europa meridionale è una giurisdizione ecclesiastica del patriarcato di Costantinopoli fondata nel 1991. Conta circa 200mila fedeli, per la maggior parte greci-ortodossi, ma anche di lingua romena e russa, oltre a fedeli di lingua italiana. È presente su tutto il territorio nazionale e sull’isola di Malta in 49 città. La chiesa cattedrale è San Giorgio dei Greci a Venezia.