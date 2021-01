Crisi di Governo: Rossini (Acli), “serve un governo di programma per affrontare nuove sfide”

“Il Governo Conte bis ha affrontato e dato molte risposte, in condizioni difficilissime, ad una grave emergenza causata dalla pandemia. La pandemia non è terminata, molte questioni sono ancora sul tappeto, alcune opportunità debbono essere colte rapidamente. Pertanto occorre con urgenza trovare una soluzione politica, basata sulla forte condivisione di un programma, che dia un orizzonte di futuro all’Italia”. Così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, in una nota a commento della crisi di Governo. “In questi mesi di emergenza, assieme ai drammi e ai problemi, sono anche emerse tante forze vitali, e il Governo dovrà saperle valorizzare al meglio: è il tempo delle idee costruttive e della dialettica repubblicana. Le Acli confidano nel Presidente della Repubblica e nell’azione responsabile delle parti politiche. Ciò che serve al Paese – ha concluso Rossini – non è una maggioranza numerica ma una maggioranza politica basata su programmi. E una responsabilità rapida”.