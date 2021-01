Lecce: la Scuola di cavalleria dona alla Caritas 13 quintali di alimenti per le famiglie in difficoltà

(foto Esercito Italiano)

Rinnovata anche per il 2021 l’iniziativa di solidarietà della Scuola di Cavalleria di Lecce che, come ogni anno, ha organizzato una raccolta di generi alimentari consegnati poi alla fondazione “Casa della Carità” e alla mensa “Santa Rosa” della Caritas di Lecce. Durante il periodo delle festività natalizie, sono stati raccolti 13 quintali circa di alimenti tra pasta, riso, olio, latte, farina, zucchero, biscotti, scatolame e anche prodotti per la prima infanzia. Un’iniziativa che, come si legge sul sito dell’Esercito italiano, è stata fortemente voluta da tutto il personale della Scuola per andare incontro alle necessità e ai bisogni della collettività, aiutando delle associazioni che operano sul territorio leccese per soccorrere le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà, soprattutto in questo periodo di crisi sociale causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19. È stato il generale Claudio Dei, comandante della Scuola di Cavalleria, a ricevere i ringraziamenti di don Damiano Madaro, responsabile della mensa della Caritas, e mons. Nicola Macculi, direttore della Caritas di Lecce, che hanno sottolineato la sensibilità e la generosità dell’Esercito in favore della comunità locale, soprattutto in questo periodo.