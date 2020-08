Diocesi: Prato, dal 6 agosto incontri e dialoghi con scrittori e poeti

La vista su Prato, il tramonto, il chiarore della luna e la terrazza sul giardino. Un mix di ingredienti che faranno da scenario a una serie di eventi letterari in programma alla Villa del Palco. “Non saranno le classiche presentazioni di libri, ma serate di dialoghi con scrittori e poeti per nutrire corpo e spirito”. Il primo incontro – informa la diocesi – si terrà giovedì 6 agosto. Massimiliano Bardotti, poeta e attore, e Gregorio Iacopini, studente di filosofia e amante della poesia, racconteranno l’atmosfera e la nascita del loro libro “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio”, pubblicato nel 2020. Giovedì 20 agosto lo psicologo Simone Olianti parlerà del suo nuovo libro “Lo sguardo dell’altro. Per un’etica della cura e della compassione”. L’ultimo appuntamento, il 28 agosto (data ancora da confermare), vedrà protagonisti il monaco e antropologo Guidalberto Bormolini e Stefano Manera, medico chirurgo e volontario a Bergamo durante l’emergenza Covid, che apriranno un dialogo sulla morte, la solitudine, la nostra fragilità e la nostra relazione con la natura. Tutti temi emersi durante la pandemia e affrontati nel loro nuovo libro “Morire durante la pandemia. Nuove ‘normalità’ e antiche incertezze”. Tutte le serate, a ingresso gratuito, si svolgeranno dalle 19.30 sulla terrazza di Villa del Palco. Alle 20.30 cena, su prenotazione, nel totale rispetto delle normative anticontagio.