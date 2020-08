Diocesi: Carpi, celebrazioni per la festa della Madonna Assunta con i vescovi Castellucci e Tinti

La Chiesa di Carpi si prepara a celebrare la solennità dell’Assunzione della beata Vergine Maria, la più antica e solenne espressione di pietà con cui i carpigiani onorano da cinque secoli la loro protettrice. Sabato 15 agosto, a partire dalle 7.30, solenne ingresso della statua della Madonna Assunta dalla cattedrale in piazza Martiri, dove, alle 8, l’amministratore apostolico, mons. Erio Castellucci, e il vescovo emerito di Carpi, mons. Elio Tinti, celebreranno la messa. Quest’ultimo ricorderà, in particolare, il 60° di ordinazione sacerdotale (25 luglio) e il 20° di ordinazione episcopale (26 agosto), oltre che il suo 84° compleanno (14 agosto).

I posti a disposizione in piazza Martiri saranno limitati a 500, per questo motivo è prevista la diretta televisiva su TvQui (canale 19 digitale terrestre). Nel rispetto delle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19, contrariamente a quanto prevede la tradizione, non si potrà svolgere la processione con la statua dell’Assunta per le vie del centro storico. L’immagine uscirà, dunque, dalla cattedrale all’inizio della liturgia, assieme al corteo dei sacerdoti e dei ministri celebranti, poi, al termine della messa, farà ritorno in chiesa, dove i fedeli potranno proseguire in modo ordinato la preghiera personale alla Vergine. In preparazione alla solennità, dal 6 al 14 agosto, in cattedrale, si terrà la consueta Novena di preghiera tutte le sere, alle 21. Sabato 15 agosto, sempre in cattedrale, saranno celebrate anche altre messe, alle 10.45, 12 e 18.