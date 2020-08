Afghanistan: l’Esercito italiano dona 40 tonnellate di generi alimentari alle famiglie indigenti della comunità di Herat

(foto Esercito Italiano)

Il contingente dell’Esercito italiano in missione di supporto e assistenza alla popolazione dell’Afghanistan nel Taac-W, Train advise assist command West, ha donato 800 food kits alle famiglie indigenti della provincia di Herat. Ogni kit contiene 50 kg di generi alimentari tra riso, farina, legumi, olio e zucchero. Un gesto che si inserisce nell’ambito delle attività organizzate e condotte dal personale della Cooperazione civile e militare, Cimic, del Taac-W e inquadrate nell’ambito dei progetti di assistenza umanitaria promossi dall’Italia in favore della nazione afgana. La consegna è avvenuta negli scorsi giorni nel Camp Arena, sede del Taac-W dove opera il contingente italiano di “Resolute Support” che vede attualmente impiegati i militari della 132ma Brigata corazzata “Ariete”, alla presenza del governatore di Herat, Sayed Abdul Wahid Qattali, e del comandante del Taac-W, generale di brigata Enrico Barduani. Il supporto alla popolazione, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili della società, è una delle attività – afferma una nota dell’esercito – che si affianca a quella principale di addestramento, consulenza e assistenza alle forze di sicurezza afgane, condotta dagli advisors italiani, per incrementare funzionalità e capacità di autosostenersi. “Con questo concreto gesto di aiuto in favore delle famiglie bisognose di Herat, il contingente italiano continua a dimostrare la vicinanza e il sostegno alla popolazione afgana impegnata nel costruire un futuro solido e prospero per la propria società”, sono le parole del generale di brigata Barduani riportate sul sito dell’Esercito italiano, alle quali hanno fatto eco a quelle di ringraziamento del governatore di Herat e delle famiglie beneficiarie dell’iniziativa.