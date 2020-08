Diocesi: Acireale, affidati i lavori per realizzare un salone nella parrocchia Madonna delle Salette in Lavinaio

Affidati oggi, nella sede della Curia di Acireale, i lavori per la realizzazione di un salone nella parrocchia Madonna delle Salette in Lavinaio, frazione del Comune di Aci Sant’Antonio (Catania). Alla presenza del vicario generale della diocesi, mons. Giovanni Mammino, del direttore dell’Ufficio dei Beni culturali ecclesiastici, don Angelo Milone, del parroco della comunità di Lavinaio, don Giuseppe Arcidiacono, e dell’impresa Lucia Srl, la firma è stata posta al contratto per dare inizio ai lavori che consentiranno alla parrocchia di avere un luogo per svolgere attività e intraprendere iniziative pastorali. “Lavinaio da tempo – dichiara il parroco, don Arcidiacono – ha coltivato la volontà di costruire una sala parrocchiale affiancata alla nostra Chiesa. Sarà uno spazio di incontro che ci aiuterà a vivere maggiormente nella comunità le relazioni”. Il progetto prevede una spesa di 462mila euro e la Conferenza episcopale italiana, riconoscendone l’utilità, ha finanziato l’intervento edilizio attraverso i fondi dell’8xmille con una somma di 308mila euro. Il resto della copertura finanziaria, pari a 154mila euro, invece è garantito dalla parrocchia.