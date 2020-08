Libano: esplosioni a Beirut. Lenarcic (Commissione Ue), “attivato meccanismo di protezione civile. Aiuti da diversi Stati membri”

“Condividiamo lo shock e la tristezza della gente di Beirut a seguito dell’esplosione mortale che ha causato molte vittime e feriti. Le nostre condoglianze vanno a tutti coloro che hanno perso i propri cari”. Lo afferma il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, che sta seguendo in prima persona gli sviluppi della situazione anche per verificare, assieme alle autorità locali, come poter fornire aiuti. “In questo momento difficile, l’Unione europea offre il suo pieno sostegno al popolo libanese. Come primo passo immediato, il meccanismo di protezione civile dell’Ue è stato attivato su richiesta delle autorità libanesi. Il meccanismo di protezione civile sta ora coordinando l’urgente dispiegamento di oltre 100 vigili del fuoco altamente addestrati, con veicoli, cani e attrezzature, specializzati nella ricerca e nel salvataggio in contesti urbani. Lavoreranno con le autorità libanesi per salvare vite umane”. Paesi Bassi, Grecia e Repubblica Ceca hanno già confermato la loro partecipazione a questa operazione. Anche Francia, Polonia e Germania hanno offerto assistenza tramite il meccanismo e altri Stati membri potrebbero offrire sostegno. L’Ue ha inoltre attivato il suo sistema di mappatura satellitare Copernicus per sostenere le autorità libanesi nella valutazione dell’entità del danno.