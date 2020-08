Diocesi: Termoli-Larino, quattro studenti diplomati all’istituto di Musica sacra. Da ottobre nuovo anno accademico

Altri quattro studenti dell’istituto di Musica sacra della diocesi di Termoli-Larino hanno portato a compimento il loro percorso di studi conseguendo il diploma. Tre di loro, Milagros Gamba, Antonio Pellegrino e Gabriele Sallustio, hanno ottenuto il diploma triennale di “Animatore liturgico-musicale”, mentre Vittoria Zizzari ha terminato il quinquennio istituzionale diplomandosi in “Organo liturgico”. Nonostante le problematiche legate alla pandemia si è riusciti a garantire a tutti gli studenti dell’Istituto la possibilità di portare a termine l’anno accademico 2019/2020, attraverso lezioni in webinar e, dal mese di giugno, con le lezioni in presenza rese possibili dagli ampi spazi a disposizione e dal rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie dettate dall’attuale situazione epidemiologica. L’istituto di Musica sacra “mira alla formazione di quanti operano o desiderano operare nell’ambito liturgico-musicale, dando ai propri studenti una solida formazione musicale e liturgica. Canto, organo e improvvisazione, solfeggio, direzione di coro, armonia, canto gregoriano, pastorale della musica e musicologia liturgica, come la storia della Musica sacra sono solo alcune delle materie affrontate dagli studenti nel loro percorso di studio: tutto quanto possa servire a formare veri e propri esperti nella musica liturgica”. Intanto, l’istituto si prepara ad accogliere i nuovi iscritti che, assieme agli altri studenti della scuola ancora impegnati nella loro formazione, inizieranno ad ottobre il nuovo anno accademico.