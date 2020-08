Germania: Chiesa cattolica, al via la campagna di solidarietà per le vittime del Covid-19 nel mondo

Ha preso avvio la campagna di solidarietà della Chiesa cattolica in Germania per le vittime della pandemia del Covid-19, che si concentrerà in particolare sulla “Domenica di preghiera e solidarietà” del 6 settembre 2020. I primi materiali per la campagna sono ora disponibili per il download all’indirizzo www.weltkirche.de/corona-kollekte. La brochure parola-immagine della campagna, un foglio di preghiera, un volantino informativo e un poster sono pronti all’uso. I materiali saranno anche inviati direttamente alle parrocchie nel mese di agosto. Dal 25 agosto, sul sito web saranno anche disponibili indicazioni liturgiche. La campagna di solidarietà è condotta dalla Conferenza episcopale tedesca, dalla associazione delle diocesi, dalle organizzazioni di soccorso della chiesa mondiale e dagli ordini religiosi. Le donazioni per finanziare progetti internazionali vengono raccolte anche in altri modi. La campagna integra i programmi di aiuto che sono stati istituiti da diocesi, opere e ordini negli ultimi mesi. Sono state mobilitate notevoli risorse finanziarie. Ora, mentre la maggior parte dei Paesi europei ha la pandemia relativamente sotto controllo, il virus è in forte espansione in America Latina, Africa e Asia, ma anche in Europa orientale. Un disastro sanitario, sociale ed economico minaccia milioni di persone. I partner della Chiesa in Germania, che sono attivi in tutto il mondo, formano una fitta rete di solidarietà. In questo modo, i più poveri possono essere aiutati direttamente nelle aree particolarmente colpite dalla pandemia Covid-19.