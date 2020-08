Coronavirus Covid-19: Chiesa messicana, un progetto per facilitare il recupero dell’occupazione

Parte un nuovo progetto nell’ambito del programma “Familias sin hambre” (“Famiglie senza fame”), lanciato dalla Conferenza episcopale messicana, dalla Caritas messicana e altre organizzazioni imprenditoriali e della società civile. Dopo la catena solidale di alimenti e medicine, arrivata a 150mila unità, parte ora il progetto “Mezzi di vita”, attraverso la piattaforma www.YoQuieroTrabajar.mx e un numero di telefono. L’iniziativa, si legge in una nota dei promotori, “ha lo scopo di facilitare il recupero dell’occupazione e del lavoro autonomo, attraverso un servizio di orientamento e il supporto specializzato”, che viene canalizzato verso occasioni di formazione, borse lavoro e aiuti economici. Motivo per cui “invitiamo tutte le persone in cerca di lavoro o che vogliono riattivare le loro attività a utilizzare queste risorse disponibili, che saranno utili per affrontare le sfide condivise da milioni di persone”.

Allo stesso modo, “invitiamo i datori di lavoro a pubblicare i loro posti vacanti, gratuitamente, nel consiglio di lavoro dell’Associazione messicana per la gestione delle risorse umane (Amedirh)”.