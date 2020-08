Libano: esplosioni a Beirut. Solidarietà e sostegno a popolo e autorità libanesi dalle istituzioni Ue

(Foto: ANSA/SIR)

“Scioccato dai tragici eventi di Beirut. I nostri pensieri sono con coloro che sono rimasti uccisi o feriti nell’esplosione, le loro famiglie e i soccorritori in prima linea. L’Unione europea è solidale ed è pronta a sostenere” il Libano “in queste ore difficili. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, esprime solidarietà al popolo libanese, colpito dalla tragica esplosione nella capitale che ha finora causato cento vittime. Di “immagini impressionanti” parla il commissario all’economia Paolo Gentiloni, che, tramite twitter, esprime “solidarietà a questa città, alla sua bellezza e alle sue sofferenze”. La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, afferma: “siamo al fianco di Beirut in questi momenti difficili. Il nostro Centro di coordinamento di risposta alle emergenze ha attivato il sistema Copernicus”, servizio di mappatura rapida per supportare le autorità locali. Anche l’Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, commenta l’accaduto: “l’Unione europea esprime la sua piena solidarietà e il pieno sostegno alle famiglie delle vittime, al popolo e alle autorità libanesi in seguito alle violente esplosioni che hanno colpito Beirut”. Bruxelles ha avviato contatti con il governo libanese per eventuali interventi a supporto delle autorità locali.