Papa Francesco: a Santa Maria Maggiore per la festa della dedicazione, prega anche per il Libano

(Foto: Sala Stampa della Santa Sede)

“Questo pomeriggio il Santo Padre Francesco si è recato a Santa Maria Maggiore in occasione della festa della dedicazione della basilica papale”. A renderlo noto è la Sala Stampa della Santa Sede. “Il Papa ha sostato in preghiera – si legge nel comunicato – affidando alla Madonna tante situazioni di dolore che gli stanno a cuore, tra queste quella del Libano, così duramente provato, che ha ricordato nel corso dell’udienza generale”. Poco dopo le 16.35 il Santo Padre ha fatto rientro in Vaticano.