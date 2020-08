L’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa “segue con grande preoccupazione e tristezza l’esplosione che ieri sera ha colpito il porto di Beirut provocando decine di morti e migliaia di feriti”. In una nota l’Assemblea esprime “vicinanza e preghiera per le anime delle vittime, per la guarigione dei feriti, per la stabilità e prosperità del Libano e solidarietà per tutti i cittadini libanesi in questi momenti di difficoltà”.