Ambiente: Agesci Sicilia, il 9 agosto una marcia lungo i sentieri bruciati di Monte Cofano

All’indomani del rogo di matrice dolosa che ha devastato la riserva naturale di Monte Cofano in provincia di Trapani, l’Agesci Sicilia raccoglie l’appello di Legambiente Sicilia e promuove, assieme ad altre associazioni e movimenti, una manifestazione che si terrà all’interno della riserva interessata dal rogo domenica 9 agosto. Si terrà una marcia lungo i sentieri percorsi dalle fiamme per chiedere maggiori controlli del territorio e per promuovere, ancora una volta, un’azione educativa volta a “far comprendere alla collettività che chi manda in fumo centinaia di ettari di vegetazione brucia il futuro della nostra regione, la impoverisce, la rende più vulnerabile”.

Il cartello di associazioni e sigle che aderiscono all’iniziativa di Legambiente Sicilia e dell’Agesci Sicilia si troverà domenica 9 agosto, alle 17, all’ingresso della riserva naturale di Monte Cofano, lato Custonaci, in via Frassino.