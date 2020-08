Società: card. Bassetti, “oggi serve un rinnovato incontro con il Vangelo per promuovere e difendere ovunque il valore della vita”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La pandemia offre diversi spunti di riflessione, l’ultimo elemento “riguarda la riorganizzazione della vita comune. È necessario farlo oggi in vista del domani”. Lo scrive il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei Gualtiero Bassetti, sul numero del settimanale cattolico “La Voce” in edicola venerdì 7 agosto. “I dati della crisi economica che leggo su tutti i giornali sono spaventosi – evidenzia il porporato -. Le saracinesche ancora chiuse che vedo in alcuni negozi mi lasciano amarezza e inquietudine. Perché dietro quelle saracinesche ci sono uomini, donne e famiglie. Occorre ritornare a vivere con prudenza e cautela, ma occorre ripartire”.

Il cardinale parla di un documento non burocratico della Chiesa per contribuire a ripartire. “Con il cuore ferito dalla prova, anche la Chiesa italiana – annuncia il presidente dei vescovi – si prepara ad iniziare il nuovo anno pastorale e ha preparato un documento che sarà inviato a tutte le diocesi. Un documento di speranza e non certo di pratiche burocratiche da espletare nelle Chiese. Durante il periodo di lockdown con grande senso di responsabilità, misto a sofferenza, abbiamo accolto le disposizioni governative. Oggi siamo chiamati ad andare oltre. Il tempo presente ci chiede, infatti, di non restringere gli orizzonti del nostro discernimento e del nostro impegno soltanto ai protocolli o alla ricerca di soluzioni immediate”.

È necessario un rinnovato incontro con il Vangelo per difendere ovunque la vita. “Siamo infatti all’interno di un grande cambiamento d’epoca – conclude il card. Bassetti – che richiede un rinnovato incontro con il Vangelo e un nuovo annuncio del Kerygma: un incontro e un annuncio per promuovere e difendere ovunque il valore della vita”.