Irlanda: funerali di John Hume. Dalai Lama, “suo messaggio sulla pace e la non violenza sopravviverà a lungo”

(Foto: Ansa/Sir)

“Anche se il mio amico premio Nobel non è più con noi, il suo messaggio sulla pace e sulla non violenza nella risoluzione dei conflitti, non importa quanto possa sembrare lungo e difficile il processo, gli sopravviverà a lungo. Ha vissuto una vita davvero significativa”. Questo il ricordo che il Dalai Lame traccia di Jonh Hume, in un messaggio giunto oggi a Derry nel giorno dei suoi funerali. “Mi ha fatto piacere poter incontrare John durante una delle mie numerose visite in Irlanda del Nord. In effetti, la sua profonda convinzione nel potere del dialogo e dei negoziati nella risoluzione del problema nella sua terra natale è stata un esempio di risoluzione non violenta delle questioni. Furono la sua leadership e la sua fiducia nel potere dei negoziati che permisero di raggiungere l’accordo del Venerdì Santo del 1998. La sua perseveranza è un esempio da seguire per tutti noi”.