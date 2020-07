Consiglio europeo: Michel (presidente), questo accordo “è un segnale di fiducia”, mostrando che l’Ue “è un’unione di valori”

“Ce l’abbiamo fatta. L’Europa è forte. L’Europa è unita”. Un Charles Michel estremamente soddisfatto ha annunciato alla stampa l’accordo raggiunto. “Erano negoziati difficili, in tempi molto difficili per tutti gli europei”, ma “la maratona si è conclusa con successo per tutti e 27 gli Stati membri e soprattutto per il popolo”. Per Michel è un “buon accordo. È forte. E, soprattutto, è quello giusto per l’Europa, adesso”. Non solo, ma segna una tappa “cruciale nel viaggio dell’Europa e ci lancerà nel futuro”. È infatti la prima volta nella storia europea in cui “il nostro bilancio sarà chiaramente collegato ai nostri obiettivi climatici”, che “il rispetto dello Stato di diritto sarà un criterio decisivo per le spese di bilancio”, che “si rinforzano le nostre economie contro una crisi”. Per Michel si tratta di “magia del progetto europeo”, che genera “resilienza grazie al rispetto, alla cooperazione, alla volontà di lavorare insieme, per superare le difficoltà insieme”. Si tratta anche di un “segnale” di fiducia “che inviamo agli europei e al resto del mondo: che questa Unione europea è un’unione di valori”, che “ha la capacità, quando il momento lo richiede, di rispondere con forza, con fermezza”.