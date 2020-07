Economia: domani on line il panel sui “Patti per l’imprenditoria civile”

Si svolgerà domani, mercoledì 22 luglio, alle 18, il panel on line su “Patti per l’imprenditoria civile”, il secondo position paper contenuto dell’instantBook “Per un nuovo welfare. Le proposte della società civile” nato dall’appello della società civile per la ricostruzione di un welfare a misura di tutte le persone e dei territori trasmesso al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al presidente della task force governativa per la fase due, Vittorio Colao, al presidente dell’Anci, Antonio De Caro. La presentazione di “Per un nuovo welfare: le proposte della società civile” è affidata ad Angelo Moretti, presidente della rete di Economia sociale internazionale “Res-Int” e della rete di Economia civile “Sale della Terra”, mentre la presentazione del position paper 2 “Patti per l’imprenditoria civile” sarà a cura di Roberto Rossini, presidente nazionale Acli e curatore del position paper. Gli interventi sono affidati ad Angelo Righetti, fondatore della rete di Economia sociale internazionale “Res-Int”, ad Andrea Morniroli, membro del coordinamento del Forum disuguaglianze e diversità, a Enrico Giovannini, portavoce della Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile “Asvis”, e a Leonardo Becchetti, presidente del Comitato tecnico-scientifico di “Next-Nuova economia per tutti”.