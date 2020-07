Diocesi: Cesena, no a incontri nelle parrocchie tenuti dall’ex associazione “Innamorati di Gesù e della Madonna”

“Persone legate all’associazione di fedeli denominata ‘Innamorati di Gesù e della Madonna’ non sono autorizzate a tenere incontri di preghiera e di catechesi nelle chiese e nei locali parrocchiali della diocesi”. Lo segnala la Curia di Cesena-Sarsina, in riferimento alla presenza in diocesi di persone legate all’associazione di fedeli fondata da Dario Gritti. “Si precisa che la soppressione dell’associazione, decretata dal vescovo di Palestrina il 28 giugno 2018, è stata successivamente sostituita dalla soppressione dell’associazione stessa da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita con decreto del 24 luglio 2019”. Quindi, l’invito ai sacerdoti è quello di “vigilare perché nel loro territorio parrocchiale non sia permessa alcuna forma di attività anche solo di poche persone che abbiano un qualche legame o riferimento a Dario Gritti e all’ex associazione Innamorati di Gesù e della Madonna”.