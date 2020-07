Consumi: Prandini (Coldiretti), “via libera a etichetta di provenienza per salumi è sostegno a Made in Italy”

“Via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il vero Made in Italy e smascherare l’inganno della carne tedesca o olandese spacciata per italiana”. Lo afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione della firma del decreto interministeriale all’assemblea a Roma con la partecipazione dei ministri delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. A garantire il distanziamento sociale e la sicurezza di ministri e presidente, due maxi-mortadelle della lunghezza di tre metri. “In un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al Made in Italy”, ha aggiunto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando che “l’Italia ha la responsabilità di svolgere un ruolo di apripista in Europa, anche sfruttando le opportunità offerte dalla storica apertura dell’Ue all’obbligo dell’origine con l’indicazione dello Stato membro con la nuova Strategia ‘Farm to Fork’ nell’ambito del Green New Deal”.