Coronavirus Covid-19: Terni, da Caritas e Associazione San Martino il progetto “Noi non ci fermiamo” contro l’emergenza sociale

Contro l’emergenza sanitaria e sociale legata al Covid-19 la Caritas diocesana di Terni Narni Amelia e l’associazione di volontariato San Martino scendono in campo con il progetto “Noi non ci fermiamo”, finanziato dalla Fondazione Carit e cofinanziato dalla stessa diocesi per realizzare servizi di sostegno e aiuto a singoli e nuclei familiari con necessità di supporto economico, esigenze di tipo alimentare, igienico, abitativo, di orientamento ai servizi del territorio e supporto psicologico. Il progetto, che si concluderà a fine ottobre, prevede la distribuzione di mascherine monouso e guanti alle persone che si rivolgono alle opere segno della Caritas che la San Martino gestisce: Mensa San Valentino, Casa Parrabbi, centro di ascolto ed Emporio della solidarietà’ a Terni; potenziamento del servizio del numero verde gratuito per l’ascolto a distanza; supporto a richieste economiche dei cittadini che stanno vivendo con disagio l’attuale momento di emergenza senza precedenti. Oltre alle povertà già censite, in questo tempo anche famiglie che precedentemente percepivano un reddito si sono trovate costrette a chiedere un sostegno ai centri di ascolto. Si sono aggiunte nuove categorie di persone fragili in termini economici, di salute, di disagio psicologico e psichico e in termini abitativi. “Il progetto – conclude la diocesi – vuole avere un’impronta socio-pastorale, creando una sinergia tra parrocchie, realtà urbane e del terzo settore, per aumentare il sostegno psicologico e morale alle persone e alle famiglie a rischio di grave emarginazione e supportare l’inclusione sociale tramite l’attivazione della rete locale”.