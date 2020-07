Consiglio europeo: Rossini (Acli), “accordo raggiunto un passo fondamentale. Ora sfruttare occasione per ripartire con serio piano investimenti”

“L’accordo raggiunto dal Consiglio europeo è un passo avanti fondamentale sia per l’Unione europea che risponde con forza e rapidità ai bisogni dei suoi cittadini sia per l’Italia che ora ha una grande occasione per poter ripartire con un serio piano di investimenti”. Così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, ha commentato l’accordo sul Recovery Fund siglato stamattina tra i Governi europei. “Dobbiamo trasformare questa emergenza sociale in un’occasione per cambiare il nostro modello di sviluppo – ha aggiunto Rossini – puntando su un piano per la formazione e poi su una riforma fiscale che redistribuisca davvero la ricchezza e guardi agli ultimi e ai penultimi”.