Consiglio europeo: mons. Crociata (Comece), “premier italiano ha fatto vedere l’interesse di tutti a trovare una soluzione comune”

Plauso dei vescovi europei al ruolo svolto dal governo italiano nel difficile negoziato che hanno poi portato ieri i leader europei ad approvare l’accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027. In un’intervista al Sir, mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina e vicepresidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), ha detto: “Il presidente del Consiglio ha svolto al meglio la rappresentanza del nostro Paese, lanciando messaggi non di recriminazioni e minacce, ma messaggi volti a far vedere l’interesse dell’Europa nel suo insieme a trovare una soluzione comune. Una soluzione che permettesse ai singoli Paesi di ripartire. Mi pare che il risultato ottenuto debba essere attribuito a questa capacità del governo italiano ma anche – per quello che abbiamo visto – al lavoro di contatto e dialogo che è stato svolto precedentemente e ha favorito un clima di equilibri e rapporti giusti che sono stati poi i presupposti per ottenere oggi questo risultato”.